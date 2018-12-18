Ersun Yanal bunu başarırsa sözleşmesi uzayacak!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1,5 yıllık sözleşme imzalanan teknik direktör Ersun Yanal'ın sözleşmesinin uzama şartını açıkladı.
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