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Ersun Yanal: Biz tavla bile oynasak iddialıyız

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçında Fenerbahçe, TFF 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu deplasmanında 3-1 kazandı ve adını 5. tura yazdırdı. Kanarya'da goller Sadık Çiftpınar, Deniz Türüç ve Tolgay Arslan'dan geldi. Ev sahibi ekibin tek golünü ise Çağrı Yağız attı. Karşılaşma sonrası iki ekipten de değerlendirmeler geldi. .

Ersun Yanal'ın açıklamaları:

"Bu türlü maçları oynamak zor. Yine sürprizlerle başladı. Rotasyona alışık değilseniz, bu maçlar sıkıntılı ve zorlu geçer."

"Yine bir tane bireysel hatadan gol yedik. Yediğimiz gollerin yaklaşık yüzde 85'i bireysel hatalardan kaynaklanıyor."

"Bunu çözdüğümüzde az pozisyon veren, topu kendinde tutan bir takım olarak devam edeceğiz."

"Hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Taraftarımız, camiamız hep birlikte... Fenerbahçe her kulvarda iddialıdır. Genetiği böyle... Biz tavla bile oynasak iddialıyız."

"Oyuncuların değerlendirmesi bize göre daha farklı. Sakatlıktan çıkmış oyuncularımızın zaman zaman tempoları iyi, zaman zaman normal."

"Taraftarlarımız ne derse biz oradayız. Onlar bizden galibiyet, oyun istiyor. Biz de onlara karşılık vermeye çalışıyoruz. Bugün de böyle oldu." şeklinde konuştu.

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30 Ekim 2019 , Çarşamba
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