Ersun Yanal: Biz tavla bile oynasak iddialıyız
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçında Fenerbahçe, TFF 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu deplasmanında 3-1 kazandı ve adını 5. tura yazdırdı. Kanarya'da goller Sadık Çiftpınar, Deniz Türüç ve Tolgay Arslan'dan geldi. Ev sahibi ekibin tek golünü ise Çağrı Yağız attı. Karşılaşma sonrası iki ekipten de değerlendirmeler geldi. .
Ersun Yanal'ın açıklamaları:
"Bu türlü maçları oynamak zor. Yine sürprizlerle başladı. Rotasyona alışık değilseniz, bu maçlar sıkıntılı ve zorlu geçer."
"Yine bir tane bireysel hatadan gol yedik. Yediğimiz gollerin yaklaşık yüzde 85'i bireysel hatalardan kaynaklanıyor."
"Bunu çözdüğümüzde az pozisyon veren, topu kendinde tutan bir takım olarak devam edeceğiz."
"Hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Taraftarımız, camiamız hep birlikte... Fenerbahçe her kulvarda iddialıdır. Genetiği böyle... Biz tavla bile oynasak iddialıyız."
"Oyuncuların değerlendirmesi bize göre daha farklı. Sakatlıktan çıkmış oyuncularımızın zaman zaman tempoları iyi, zaman zaman normal."
"Taraftarlarımız ne derse biz oradayız. Onlar bizden galibiyet, oyun istiyor. Biz de onlara karşılık vermeye çalışıyoruz. Bugün de böyle oldu." şeklinde konuştu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Fenerbahçe'ye müjde! Tam 9 ay sonra geri döndü
- Fenerbahçe'nin Denizlispor maçı 11'i belli oldu
- Fenerbahçe maçında şok görüntü! Ozan Tufan...
- Vedat Muriç ve son dakika bombası! Transfer çalımı...
- Max Kruse favorisini açıkladı!
- Ersun Yanal'dan sürpriz rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Tarsus 11'i...
- Fenerbahçe'de Kruse bilmecesi
- Radamel Falcao'ya sarı-lacivertli forma giydirdiler
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.