Ersun Yanal: Bir daha böyle bir sezon yaşanmayacak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı lacivertli takımın bir daha böyle bir sezon yaşamayacağını söyledi. Yanal, şampiyonluğa oynayacak bir takım oluşturacaklarını ifade etti.
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