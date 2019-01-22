Ersun Yanal: Bir daha asla olmayacak
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, 1-1 sona eren Bursaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
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