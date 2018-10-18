Erol Kaynar: Fenerbahçe'de kriz iyi yönetilemedi
A Spor yorumcusu Erol Kaynar, Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kaynar,"Fenerbahçe'de kriz iyi yönetilemedi" yorumunu yaptı.
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