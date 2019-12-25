Erol Kaynar: Fenerbahçe rahat bir galibiyet aldı

A Spor yorumcusu Erol Kaynar, Futbol A programında Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kaynar, "Beşiktaş derbide önde baskı yapamadı ve Fenerbahçe rahat bir galibiyet aldı." ifadelerini kullandı.