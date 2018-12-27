Erol Kaynar: Burak Yılmaz transferini Şenol Güneş açıklayacak
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Erol Kaynar: Burak Yılmaz transferini Şenol Güneş açıklayacak

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve A Spor yorumcusu Erol Kaynar, "Burak Yılmaz transferini Şenol Güneş açıklayacak" dedi.

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27 Aralık 2018, Perşembe
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