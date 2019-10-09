Erol Kaynar: Başkanlık düşüncem yok
Ali Baransel'in konukları Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Erol Kaynar, Gürcan Bilgiç ve Levent Tüzemen, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Beşiktaş'ta başkanlık sürecine yönelik açıklamalarda bulunan Kaynar, "Başkanlık düşüncem yok, bu kadar kısa zamanda hazırlık yapamam." ifadelerini kullandı.
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