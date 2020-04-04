Erol Bulut'tan Fenerbahçe sözleri!
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için en güçlü adayı Erol Bulut, sarı-lacivertli takımın gündeminde olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.
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