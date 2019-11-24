Erol Bulut: Maçları biz zorlaştırıyoruz
Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk etti. Deplasman ekibi sahadan 1-0 galip ayrılarak zorlu deplasmandan 3 puanla döndü. Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maç sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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