Erol Bulut: Galatasaray takım olmayı başaramadı
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programına konuk oldu. Transfere dair açıklamalarda bulunan Bulut, "Welinton'un takımda kalmasından yanayım" ifadelerini kullanırken Galatasaray ilgili ise, "Galatasaray takım olmayı başaramadı" dedi.
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