Erol Bulut: "Az hata yaparsak bu takım çok daha iyi yerlere gelecek"

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ederken, mücadelenin ardından iki takımın teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Oyuna iyi başlayamadıklarını ifade eden Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Erken bir gol yedik ama 1-1'i yakaladık. Yaptığımız basit hatadan faul oldu ve 2-1 Fenerbahçe öne geçti. İkinci golü atıp aradaki 1 golü kapatmış olduk. Oyunun genel anlamına baktığımızda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Bazı oyuncular istediğimiz performansı gösteremedi. Bu takım geçen seneden bugüne kadar baktığımızda kovalayan bir takımdı. Bugün kovalanan bir Malatyaspor var ve demek ki orada büyük işler başardık. Başımız dik buradan ayrılıyoruz. Bugünkü maçı tabii kazanmak için. Hatalar yaptığınız zaman maç kaybediyorsunuz bunları biz biraz fazla yaptık" dedi.



BULUT: "AZ HATA YAPARSAK BU TAKIM ÇOK DAHA İYİ YERLERE GELECEK"



Bulut, "Kendimizi her zaman hazır tutmak istiyoruz. Defans anlamında çok iyi işler yaptık ama futbol sadece defans yapmaktan ibaret değil. Hücum anlamında da geliştirmemiz lazım. Ufak tefek hatalar bizim oyunumuzu kırıyor. Bugün olsun, geçen hafta Göztepe maçı olsun o hatalardan dolayı basit goller yiyiyoruz. Az hata yaparsak bu takım çok daha iyi yerlere gelecek" ifadelerini kullandı.



Erol Bulut'un açıklamalarının kalan bölümü şu şekilde:



"Oyuncular ne yapması gerektiğini biliyor. Nasıl koşu yapmaları gerektiğini çalışıyorlar. Bunlar çalışılmış sistemler. Performans düşüklüğü birkaç futbolcumuzda fazla vardı. Sadece 4-5 oyuncunun performansı iyiyse Fenerbahçe karşısında kazanamazsınız."



"BARIŞ İYİ BİR FUTBOLCU"



"Barış Alıcı çok iyi bir futbolcu. Kendisini zaten çok iyi geliştirdi ve gelişmesi de lazım. 3 haftadır aramızda. Oynadığı kupa maçı var, orada iyi oynadı. Kendisini biraz daha geliştirmesi lazım. Önümüzdeki 14-15 maçta şans bulacaktır."



"Adem Büyük erken sarı kart gördü. Hakem erken sarı kart gösterdiğinden dolayı Adem rakibe üfleseydi kırmızı yiyecekti, o yüzden oyundan erken aldım."





