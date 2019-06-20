Erol Bedir'den Deniz Türüç açıklaması

Bedir, adı özellikle Galatasaray ile anılan Deniz Türüç ile ilgili "Deniz sadece bu yıl değil, 2-3 yıldan beri transfer gündemini meşgul eden oyunculardan birisi. Her sene en az 4-5 galibiyete direkt tesir eden bir futbolcu. En az 3-4 kulüp Deniz ile ilgileniyor ancak henüz resmi teklif almadık. Ufak tefek rakamlarla ve takasla satılacak bir oyuncu değil. Eğer bir transfer olacaksa Deniz de biz de beklemek zorundayız. Deniz'in ve bizim mutlu olacağımız bir transfer olmazsa sözleşmesini uzatırız." dedi.