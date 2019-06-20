Erol Bedir'den Deniz Türüç açıklaması
İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, adı Galatasaray ile anılan milli futbolcu Deniz Türüç ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bedir, adı özellikle Galatasaray ile anılan Deniz Türüç ile ilgili "Deniz sadece bu yıl değil, 2-3 yıldan beri transfer gündemini meşgul eden oyunculardan birisi. Her sene en az 4-5 galibiyete direkt tesir eden bir futbolcu. En az 3-4 kulüp Deniz ile ilgileniyor ancak henüz resmi teklif almadık. Ufak tefek rakamlarla ve takasla satılacak bir oyuncu değil. Eğer bir transfer olacaksa Deniz de biz de beklemek zorundayız. Deniz'in ve bizim mutlu olacağımız bir transfer olmazsa sözleşmesini uzatırız." dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda Turan... Son dakika transfer haberleri
- Anlaşma tamam! Fenerbahçe transferi bitiriyor
- Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçından kareler...
- Trabzonspor yıldızlarının fiyatlarını güncelledi!
- Ozan Kabak için iki takım daha devrede!
- Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!
- Beşiktaş'ta büyük tehlike! Serbest kalabilirler
- Fenerbahçe'ye transfer piyangosu!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.