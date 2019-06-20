Erol Bedir'den Deniz Türüç açıklaması - Son dakika Süper Lig videoları, Süper Lig haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Erol Bedir'den Deniz Türüç açıklaması

Erol Bedir'den Deniz Türüç açıklaması

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, adı Galatasaray ile anılan milli futbolcu Deniz Türüç ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bedir, adı özellikle Galatasaray ile anılan Deniz Türüç ile ilgili "Deniz sadece bu yıl değil, 2-3 yıldan beri transfer gündemini meşgul eden oyunculardan birisi. Her sene en az 4-5 galibiyete direkt tesir eden bir futbolcu. En az 3-4 kulüp Deniz ile ilgileniyor ancak henüz resmi teklif almadık. Ufak tefek rakamlarla ve takasla satılacak bir oyuncu değil. Eğer bir transfer olacaksa Deniz de biz de beklemek zorundayız. Deniz'in ve bizim mutlu olacağımız bir transfer olmazsa sözleşmesini uzatırız." dedi.

Paralimpik atletten inanılmaz başarı

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
20 Haziran 2019 , Perşembe
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN