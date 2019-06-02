Erol Bedir: "Deniz Türüç'le 4 büyükler ilgileniyor"
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç'le 4 büyüklerin ilgilendiğini açıkladı. Menajerler aracılığıyla yurt içinden ve yurt dışından Deniz'in menajerine tekliflerin iletildiğini belirten Bedir, henüz kulübe resmi bir teklif gelmediğini söyledi. Mensah hakkında da konuşan Bedir, "Menfaatler sağlanırsa Mensah gidebilir" ifadelerini kullandı.
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