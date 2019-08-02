Erol Bedir: "Deniz Türüç için Fenerbahçe ile anlaştık"
Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen Deniz Türüç ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, A Spor'a özel yaptığı açıklamada Deniz'in Fenerbahçe'ye transferini doğruladı.
Erol Bedir'in açıklamaları şu şekilde:
"Deniz Türüç beni arayarak, 'Biz Fenerbahçe'yle anlaştık. Herhangi bir problem yok, artık top sizde.' dedi. Biz de daha önceden üç kulübümüzle de görüştüğümüzde Deniz'in mutlu olması şartıyla her türlü kolaylığı sağlayacağımızı belirtmiştik. Deniz ile anlaşırlarsa biz telefonda meseleyi çözebileceğimizi söylemiştik. Yöneticiler de bu konuda çok olgun davranmışlardı. Ali Koç ile görüştüğümde Deniz Türüç ile anlaştıklarını söyledi. Biz de hayırlı olsun dedik."
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