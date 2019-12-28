Erman Toroğlu'ndan flaş kırmızı kart yorumu: Ben olsam...
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Beşiktaş – Gençlerbirliği maçının ardından tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
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