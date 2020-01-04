Erman Toroğlu'ndan Zekeriya Alp'e: Niye gidip hesap veriyor?
Erman Toroğlu; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Zorlu'da yaptıkları görüşmeyi açığa çıkarmıştı. 3 Ocak'ta Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ve Başkanvekili Oğuz Sarvan, basın toplantısı düzenlemiş ve bir çok soruya cevap vermişti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Alp'in ve Sarvan'ın yaptığı basın toplantısını A Spor'a değerlendirdi.
Toroğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:
Zekeriya Alp niye gidip kulüp başkanlarına gidip hesap veriyor. Dün toplantıyı dinledim, Ali Koç tatmin oldu diyor, başkanın açıklamalarını dinliyoruz hiç memnun gibi değil.
Diyorlar ki Fenerbahçe maçları düzgün yönetilsin, Fenerbahçe şampiyon olur. Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın 2 tane penaltısı verilmedi, diyorlar Beşiktaş kötü oynadı, ver o penaltıyı bakalım ne olacak!
O maçtan sonra Cüneyt Çakır, Avrupa'da kendisini kara listeye aldırdı. Okuyor musunuz Slovenya basınını? Orada diyor ki sarı kart verilecek bir pozisyona kırmızı kart gösterdi.
Balık, baştan kokar. Hatırlıyor musunuz? Fatih Terim, geçen sene bir hakemi çağırdığı zaman uyarı aldı. Öğrenci, profesör ilişkisi mi bu? Ama Zekeriya Alp, bir yere çağrıldığı zaman gidip görüşüyor.
Diyorlar ki Zekeriya futbolu bilmiyor, Zekeriya eski futbolcu bilmiyor mu çalınacak penaltıları, o pozisyonları... Zekeriya'ya futbol öğretmeye çalışıyorlar.
Babası hakem olanlara tam puan veriyorlar, babası hakem olmayana düşük veriyorlar... Adalet yok ki Türk hakemliğinde.
Fenerbahçe - Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın 2 tane penaltısı verilmemiş, Fenerbahçe başkanı çıkıp ''Hakemler böyle yönetirse Fenerbahçe şampiyon olur'' diyor ama o maçtan sonra Cüneyt Çakır'a 4 maç ceza verilmesi gerekiyor.
Ali Palabıyık çok iyi başladı, sonra çocuğun kafasına şeytanlar girdi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Tarihe geçen transferden haber var! Fenerbahçe...
- Trabzonspor'un yıldızı Ndiaye ile ilgili çarpıcı detay!
- Futbolcular yılbaşına nerelerde girdi! Dikkat çeken kareler
- Aslan transferde bombayı patlattı! Yıldız isim Galatasaray’da
- İmzalar atıldı! Süper Lig'in 2 yıldızı Galatasaray'a...
- Galatasaray'dan iki imza birden! Cuma günü...
- Galatasaray'da her şey yeniden başlıyor! Fatih Terim'den 2 özel istek
- Fenerbahçe'de transferler peş peşe! Savunmanın yeni lideri...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.