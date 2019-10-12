Erman Toroğlu'ndan Yusuf Yazıcı yorumu
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 1-0 biten Türkiye - Arnavutluk maçının ardından Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulundu.
Kazanılan Arnavutluk galibiyetinin ardından Toroğlu'nun açıklamaları;
1- Maçın İstanbul'da oynanması hata, Konya'da hep başarılı olduk. 6 maçı da kaybetmedik.
2- Yusuf gibi bir adam kenarda neden oynatmıyorsun? Girer girmez oyunun şekli değişti.
3- Şenol Hoca başka kravat bulamadın mı? Neden milletin ağzına sakız veriyorsun?
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Ferdi Kadıoğlu için Hollandalılar devrede! 'Oynatmıyorsanız...'
- Ersun Yanal'dan sürpriz karar! Hasan Ali ve Dirar'ın yokluğunda...
- Değerini 7 kat arttırmıştı... Son dakika Altay Bayındır bombası! Fenerbahçe transfer haberleri
- Tuncay Şanlı'dan flaş Falcao yorumu!
- Ersun Yanal kararını verdi! Serdar Aziz...
- Beşiktaş'ta Yalçın Karadeniz açıklamalarda bulundu
- Ersun Yanal'dan 7 haftalık Fenerbahçe raporu!
- Yanal'ın gözdesi Ocakta geliyor! | Fenerbahçe haberi...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.