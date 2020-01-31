Erman Toroğlu'ndan şok açıklama!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Bir arkadaşım aradı. Bir Anadolu kulübü başkanı peşime adam takmış. Benim için iyi şeyler düşünmüyormuş. Arkadaşım bana arkana, sağına soluna dikkat et, çok fazla ortada gezme dedi." ifadelerini kullandı.
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