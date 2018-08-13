Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş iddiası!
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    Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş iddiası!

    A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile ilgili kendisine gelen bir bilgiyi paylaştı. Toroğlu, "Şenol Güneş'in çalışanlara kendi cebinden 350-400 bin Lira verdiğini duydum" ifadelerini kullandı.

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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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