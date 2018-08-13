A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile ilgili kendisine gelen bir bilgiyi paylaştı. Toroğlu, "Şenol Güneş'in çalışanlara kendi cebinden 350-400 bin Lira verdiğini duydum" ifadelerini kullandı.