Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş iddiası!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile ilgili kendisine gelen bir bilgiyi paylaştı. Toroğlu, "Şenol Güneş'in çalışanlara kendi cebinden 350-400 bin Lira verdiğini duydum" ifadelerini kullandı.
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