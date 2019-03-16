Erman Toroğlu'ndan penaltı yorumu
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Göztepe maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Toroğlu, "Atiba'nın pozisyonu sabaha kadar tartışılır. Sabaha kadar tartışılacak pozisyona penaltı vermem" ifadelerini kullandı.
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