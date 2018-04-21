Erman Toroğlu'ndan ofsayt ve kırmızı kart yorumu
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Alanyaspor-Galatasaray mücadelesini değerlendirdi.Karşılaşmanın 63. dakikasında Alanyaspor'da Douglas'ın Muslera'yı geçerken ceza alanı içinde yerde kaldığı, ancak öncesinde ofsayt kararı çıkan pozisyona değinen Toroğlu, "Net ofsayt değil, devamı net kırmızı, net penaltı." ifadelerini kullandı.
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