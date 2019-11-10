Erman Toroğlu'ndan N'Koudou yorumu
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Beşiktaş - Denizlispor maçını değerlendirdi ve karşılaşmanın tek golüünü atan N'Koudou'nun performansını yorumladı.
N'Koudou'nun performansını yorumlayan Toroğlu, "Denizlispor sabaha kadar oynasa bu maçı bitirebilirdi. Oyuna adam geçen bir oyuncu girdi, golü yaptı." ifadelerini kullandı.
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