Erman Toroğlu'ndan 'kırmızı' yorumu
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Başakşehir-Beşiktaş mücadelesinin kritik pozisyonlarını Takım Oyunu porgramında yorumladı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar!
- Mete Vardar'dan flaş açıklamalar!
- Beşiktaş TL'ye geçti! İşte yeni maaş tablosu!
- Karius'tan flaş ayrılık açıklaması!
- Talisca, Beşiktaş'ı unuttu!
- Moussa Dembele harekatı!
- Fikret Orman'dan futbolculara fırça: "Aklınızı başınıza alın"
- Sosyal medyanın Beşiktaş - Rizespor maçına tepkileri!