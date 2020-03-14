Erman Toroğlu'ndan kırmızı kart yorumu: Rezillik!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 1-0 biten Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Skubic'in oyundan atıldığı pozisyonu değerlendiren Toroğlu, "Konyasporlu Skubic'in gördüğü ikinci sarı kart rezillik." ifadelerini kullandı.
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