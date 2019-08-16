Erman Toroğlu'ndan kırmızı kart ve penaltı yorumu
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Denizlispor - Galatasaray maçının ilk yarısındaki penaltı ve kırmızı kart kararlarını yorumladı.
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