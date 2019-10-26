Erman Toroğlu'ndan Gustavo sözleri
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 5-1 biten Fenerbahçe - Konyaspor maçının ardından Takım Oyunu programında flaş açıklamalarda bulundu.
Gustavo ile ilgili konuşan Toroğlu, "Gustavo bu sene büyük iş yapar. Rakip arkası dönükken alıyor, gelirken alıyor, basıyor alıyor. Bizim tempomuzun üzerinde bir oyuncu çok fayda sağlar." ifadelelerini kullandı.
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