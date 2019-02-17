Erman Toroğlu'ndan flaş yorum: "Net kırmızı"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kasımpaşa - Galatasaray maçının ardından Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Belhanda'ya yapılan hareket net kırmızı" ifadelerini kullandı.
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