Erman Toroğlu'ndan flaş sözler: "Oha"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Trabzonspor maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Bu maçın hakem açısından tek bir yorumu var: Oha" ifadelerini kullandı.
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