Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Ankaragücü maçının ilk yarısını değerlendirdi. İlk yarıdaki tartışmalı pozisyonları yorumlayan Toroğlu, "Atiba'nın pozisyonu net penaltı. Ankaragücü'nde Sedat'ın penaltı beklediği pozisyonunda Karius'un teması görünüyor. Hakem hiç temas görmedim diyor. Peki VAR nerede?" ifadelerini kullandı.
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