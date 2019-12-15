Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu
Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş sahasında BTC Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Zorlu karşılaşmayı Sergen Yalçın'ın ekibi Bifouma ve Jahovic'in attığı gollerle 2-0 kazandı. Bu sonuçla Beşiktaş tam 8 hafta sonra yenilmiş oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçlarının ardından Takım Oyunu programında tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. .
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçlarının ardından Takım Oyunu programında tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Toroğlu, 'Hakeme helal olsun. Yeni Malatyaspor'un penaltı pozisyonundan önce yapılmış bir faul yok. Bifouma, Roco'ya faul yapmıyor. Penaltı kararı da doğru.'' ifadelerini kullandı.
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