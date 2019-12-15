Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçlarının ardından Takım Oyunu programında tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Toroğlu, 'Hakeme helal olsun. Yeni Malatyaspor'un penaltı pozisyonundan önce yapılmış bir faul yok. Bifouma, Roco'ya faul yapmıyor. Penaltı kararı da doğru.'' ifadelerini kullandı.