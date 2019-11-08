Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu!

Fenerbahçe'nin kazandığı 2 penaltı pozisyonunu değerlendiren Toroğlu, "Fenerbahçe lehine verilen iki penaltı da doğru karar. Karim Hafez, sen 'VAR'ı gördün mü ki hakeme itiraz ediyorsun, sen oyununa bak! Niye atılıyorsun, büyük ihtimalle de maçı kaybedersin." ifadelerini kullandı.