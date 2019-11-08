Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu!
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ilk yarısını değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin kazandığı 2 penaltı pozisyonunu değerlendiren Toroğlu, "Fenerbahçe lehine verilen iki penaltı da doğru karar. Karim Hafez, sen 'VAR'ı gördün mü ki hakeme itiraz ediyorsun, sen oyununa bak! Niye atılıyorsun, büyük ihtimalle de maçı kaybedersin." ifadelerini kullandı.
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