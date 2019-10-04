Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu!
Süper lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, evinde Antalyaspor ile karşılaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Antalyaspor maçının ilk yarısını değerlendirdi.
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Antalyaspor maçının ilk yarısını değerlendirdi. İlk yarıda çok tartışılan penaltı pozisyonunu yorumlayan Toroğlu, "Fenerbahçe'nin lehine net penaltı verilmedi." ifadelerini kullandı.
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