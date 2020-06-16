Erman Toroğlu'ndan flaş Emre Belözoğlu sözleri!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Emre Belözoğlu’nun gördüğü kırmızı kart pozisyonunu yorumlayan Toroğlu, "Emre Belözoğlu artık futbolu bırakacak teknik adamlığa soyunacak. Şimdi bunları yapıyorsa, teknik adam olduktan sonra neler yapar bilemiyorum. Yapmaması lazım." ifadelerini kullandı.
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