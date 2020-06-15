Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert sözler!
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, düşme hattındaki Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının ardından Takım Oyunu programında flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Galatasaray'da 10 futbolcu, bugün futbol sahtekarıydı. Biraz Donk'u ayırabilirim. Eğer takım bugün rezil futbol oynuyorsa sorumlusu Fatih Terim'dir." ifadelerini kullandı.
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