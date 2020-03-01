Erman Toroğlu'ndan Ersun Yanal'a eleştiri
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk olduğu maçta sahadan 2-2'lik skorla beraberlikle ayrıldı. Maçı yorumlayan Erman Toroğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ı eleştirdi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Ozan Tufan gündeme damga vurdu! "Böyle bir şey olabilir mi ya?"
- Fenerbahçe'ye Süper Lig'den süper stoper! Transferde ilk imza...
- İşte Fenerbahçe'nin gizli planı! Ersun Yanal'ın yerine o isim geliyor
- Futbol otoriteleri derbiyi yorumladı: Fenerbahçe etkili bir takım
- Ali Koç'un tribünden atlaması dünya basınında yankı uyandırdı!
- Hasan Ali Kaldırım şampiyonluğun şifresini verdi
- Fenerbahçe'yi şoke eden derbi karnesi! Ali Koç...
- Fenerbahçe resmi siteden duyurdu! Ersun Yanal...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.