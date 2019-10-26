Erman Toroğlu'ndan Ersun Yanal - Fatih Terim karşılaştırması
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 5-1 biten Fenerbahçe - Konyaspor maçının ardından Takım Oyunu programında flaş açıklamalarda bulundu.
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