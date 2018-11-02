A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinden yaşanan olayları değerlendirdi.

Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Ben maçını seyrederken gördüm olayı. Durdur oyunu. Fırat Aydınus gibi eyyamcı iyi hakem ama eyyamcı. Maç bitsin üzerini yıkılmasın. Al maç üzerine yıkılsın... Böyle bir rezillik yaratmaya mecbur musunuz? Bunu yapan kim? Tek başına hakem. Ya kardeş çıkıyor, yılanın başını ez. Dön arkaya bak. Oyunu durdur. Çağır ikisine de sarı, ikisine de kırmızı. Bitti. Maçı kazandın. Bu olaylar olmaz. Al maçı bir yerine götür, eve mi göteceksin Fırat Aydınus. Nereye götüreceksen..."