Erman Toroğlu'ndan çok sert Fırat Aydınus yorumu
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinden yaşanan olayları değerlendirdi.
Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"Ben maçını seyrederken gördüm olayı. Durdur oyunu. Fırat Aydınus gibi eyyamcı iyi hakem ama eyyamcı. Maç bitsin üzerini yıkılmasın. Al maç üzerine yıkılsın... Böyle bir rezillik yaratmaya mecbur musunuz? Bunu yapan kim? Tek başına hakem. Ya kardeş çıkıyor, yılanın başını ez. Dön arkaya bak. Oyunu durdur. Çağır ikisine de sarı, ikisine de kırmızı. Bitti. Maçı kazandın. Bu olaylar olmaz. Al maçı bir yerine götür, eve mi göteceksin Fırat Aydınus. Nereye götüreceksen..."
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Spor yazarları G.Saray - Schalke maçını yazdı
- Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi 11'i şekillendi!
- Galatasaray'da büyük çatlak! Fatih Terim...
- Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a 5 müjdeli haber!
- Galatasaray ve Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı
- Galatasaray derbi hazırlıklarını sürdürdü
- Milyarlık derbi!
- Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'in teklifine yanıt