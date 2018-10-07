Erman Toroğlu'ndan çarpıcı 'VAR' sözleri!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Başakşehir maçında yaşanan 'VAR' krizine son noktayı koydu.
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