Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş yorumu! "Otorite yok"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Osmanlıspor-Beşiktaş mücadelesinin ilk yarısını değerlendirdi.
Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"Galatasaray'da bazı isimler yoktu. Bir takımda bu kadar sakat, bu kadar eksik varsa o takımda otorite yoktur. Şampiyonluk maçı olsa böyle olmazdı. Beşiktaş yokuş aşağı gidiyor. Biraz da aynaya bakmak gerek. Leblebi gibi kart görüyorlar. Bu kartı görenler Beşiktaş futbolcusu. Büyük takım oyuncusu. Ben bunu kabul etmiyorum. Şu ana kadar da oynadıkları oyun oyun değil. Beşiktaş son 2-3 ayda ne zaman iyi oynadı?"
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