Erman Toroğlu'ndan ağır sözler: "Bu hakemler..."
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Erman Toroğlu'ndan ağır sözler: "Bu hakemler..."

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Antalyaspor maçının ardından Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Ya bu hakemler futbolu bilmiyor ya da ahlak kapasiteleri düşük." ifadelerini kullandı.

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12 Mart 2019 , Salı
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