Erman Toroğlu'ndan 10 flaş Fatih Terim yorumu!
A Spor'un Sevilen Programı Takım Oyunu'nun Usta Yorumcusu Erman Toroğlu'nun Fatih Terim hakkında yaptığı 10 flaş yorumu sizler İçin derledik.
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