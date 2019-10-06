Erman Toroğlu'nda flaş yorum: Net kırmızı!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Alanyaspor maçının ardından tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
Burak Yılmaz'ın Ceyhun'a attığı dirsek pozisyonunu yorumlayan Toroğlu, "Burak'ın Ceyhun'a attığı dirsek kırmızı olmalıydı." ifadelerini kullandı.
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