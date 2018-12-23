Erman Toroğlu'dan penaltı yorumu
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Erman Toroğlu'dan penaltı yorumu

Galatasay-Sivasspor maçının 17. dakikasında maçın hakemi Umut Meler, Belhanda'nın ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonda VAR'a gitti ve VAR'dan penaltı kararı çıktı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu kararı yorumladı!

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23 Aralık 2018, Pazar
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