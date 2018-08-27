Erman Toroğlu'dan ofsayt yorumu
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesindeki pozisyonları değerlendirdi. Antalyaspor'un attığı ilk golü yorumlayan Toroğlu, "Pozisyonda ofsayt yok, Antalyaspor'un ilk golü nizami." ifadelerini kullandı.
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