Erman Toroğlu'dan o pozisyona ilginç benzetme
Süper Lig'in 16 haftasında dev derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 49. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı Vida, Serdar Aziz ile girdiği mücadele yerde kalarak "penaltı" bekledi. Hakem Cüneyt Çakır "oralı" olmadı ve VAR sisteminden de herhangi bir uyarı gelmedi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında yaşanan o pozisyon hakkında ilginç bir benzetmede bulundu. İşte detaylar...
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