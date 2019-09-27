Erman Toroğlu'dan flaş iddia! Derbinin sonucuna göre açıklayacaklar...
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Takım Oyunu programında önemli açıklamalarda bulundu. Erman Toroğlu,"Maçlar sahada oynansın sahada kazanılsın. Fenerbahçe'nin Alanya maçına itirazı niye açıklanmadı? Çünkü derbinin sonucuna göre açıklayacaklar, masaya taşınacak!" dedi.
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