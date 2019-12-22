Erman Toroğlu'dan flaş Emre Belözoğlu yorumu
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbaçe ile Beşiktaş dev derbide karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku yaşandı. Yıldız isim sağ kasığındaki ağrı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sakatlık sonrası değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...
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