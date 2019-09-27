Erman Toroğlu'dan Ali Koç'a sert sözler: "Sorumlusu sensin"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Takım Oyunu programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, Tahkim Kurulu tarafından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 30 günlük hak mahrumiyet cezasının kaldırılmasıyla ilgili "Türk futbolunda çok net bir tezgah var" dedi.
Erman Toroğlu'nun açıklamaları şöyle:
Daha bu yaşadıklarımız çok az. Çok net bir tezgah var. Büyük resmi görüyor gibiyim ama tam görmeden bir şey diyemem. Neye dayanarak söylüyorum bunu? Fatih Terim bir konuşma yapıyor ve 4 maç ceza alıyor. 3 maça indiriyorsun. Verebilirsin. Öyle bir şey ki, buradan tutturuyorsun veriyorsun, buradan veremiyorsun. Hukuktaki hocalar herhalde değişik okullarda okuyor. Ali Koç'un konuştuğu cümlelerin içinde 2 tane cümle var benim takıldığım. ''Sicili bozuk'' diyor. Tamam da Ali Koç 2 sene ceza aldı geçmişte, sonra 1'e indi. Fatih Terim'in acaba 1 yıllık cezası var mıdır? Ali Koç 2 sene ceza yedi 1'e indirdiler duruyor cezası. O zaman onun da sicili bozuk. Şimdi benim anlamadığım bir olay var... Ali Koç "Sicili bozuk, bunların fıtratında var" diyor. Böyle dediği zaman bunların fıtratında var dediği grup Galatasaray. Yani Galatasaray'ın tamamının sicili bozuk... Yahu Ali Koç sen insanları birbirine kırdıracak mısın? Bunun fıtratında var dese Fatih Terim, bunların fıtratında var dediğinde Galatasaray... Hadi Ali Koç temizle bakalım... Yarın bir şey olursa baş sorumlu sensin!
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