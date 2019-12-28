Erman Toroğlu: Zekeriya Alp'i yollamaya çalışıyorlar çünkü bazılarını bitirecek
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Beşiktaş – Gençlerbirliği maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
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